#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
514.94
583.74
6.13
Все о теннисе

Стали известны все команды финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Казахстана пробилась первой

Сборная Казахстана пробилась в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг , фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 13:49 Фото: ktf.kz
Завершились все квалификационные встречи командного чемпионата мира, по итогам которых определились участницы финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, сообщает Zakon.kz.

Только шесть сборных по итогам отборочного этапа квалифицировались в финальную стадию неофициального командного чемпионата мира по теннису среди женщин. За путевки в "Финал восьми" боролись 18 коллективов (шесть групп по три команды) – победительницы каждого трио получили право сыграть в решающей стадии Кубка Билли Джин Кинг-2025.

Сборная Казахстана первой из всех групп заполучила заветный билет в Шэньчжэнь, где в сентябре пройдет "Финал восьми". Помимо победительниц отборочных групп, за трофей сыграют прошлогодние чемпионки из Италии и хозяйки турнира – китаянки.

В группе "D", матчи которой проходили в Брисбене (Австралия), казахстанки обыграли Австралию (2:1) и Колумбию (3:0).

Стоит отметить, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала единственной теннисисткой из топ-10 одиночного разряда рейтинга WTA, сыгравшей на этой стадии Кубка Билли Джин Кинг.

Кубок Билли Джин Кинг – неофициальный женский командный чемпионат мира по теннису (аналог мужского Кубка Дэвиса), проводящийся с 1963 года, нынешнее название получил в 2020 году в честь легенды американского тенниса Билли Джин Кинг, 39-кратной чемпионки турниров "Большого шлема" (12 – в одиночном разряде, 16 – в парном, 11 – в миксте).

В отборочном турнире произошло немало сенсаций – квалификацию не смогли преодолеть чемпионки 2023 года из Канады и прошлогодние финалистки из Словакии. Канадки (вторые по командному рейтингу) уступили первое место в группе "А" японкам (№14). Решающей стала парная встреча, в трех партиях неожиданно выигранная теннисистками из Японии. А Словакия (№4) на своей площадке не устояла перед сборной США (№9) – 1:2. Сборная Чехии (№3) распрощалась с мечтой о финале после того, как на своих кортах проиграла обе одиночки Испании (№10) – 1:2.

Таким образом, в сентябре за трофей сразятся Казахстан, Италия, Китай, Япония, Испания, США, Украина и Великобритания.

Группа А. Япония – 2 (победы), Канада – 1, Румыния – 0.

Группа В. Испания – 2, Чехия – 1, Бразилия – 0.

Группа С. США – 2, Словакия – 1, Дания – 0.

Группа D. Казахстан – 2, Австралия – 1, Колумбия – 0.

Группа Е. Украина – 2, Польша – 1, Швейцария – 0.

Группа F. Великобритания – 2, Нидерланды – 1, Германия – 0.

Жеребьевка финального турнира состоится 12 мая.

Ранее сборная Казахстана среди юниоров до 14 лет вышла в финал квалификации World Junior Tennis Competition.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас заработал более $40 млн призовых за карьеру
Все о теннисе
14:29, Сегодня
21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас заработал более $40 млн призовых за карьеру
Какие места занимают казахстанские теннисисты в мировом рейтинге от 14 апреля
Все о теннисе
12:47, Сегодня
Какие места занимают казахстанские теннисисты в мировом рейтинге от 14 апреля
Мадридский "Реал" поздравил Карлоса Алькараса с триумфом на "Мастерсе" в Монако
Все о теннисе
12:08, Сегодня
Мадридский "Реал" поздравил Карлоса Алькараса с триумфом на "Мастерсе" в Монако
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: