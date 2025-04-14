Стали известны все команды финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Казахстана пробилась первой

Завершились все квалификационные встречи командного чемпионата мира, по итогам которых определились участницы финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, сообщает Zakon.kz.

Только шесть сборных по итогам отборочного этапа квалифицировались в финальную стадию неофициального командного чемпионата мира по теннису среди женщин. За путевки в "Финал восьми" боролись 18 коллективов (шесть групп по три команды) – победительницы каждого трио получили право сыграть в решающей стадии Кубка Билли Джин Кинг-2025.

Сборная Казахстана первой из всех групп заполучила заветный билет в Шэньчжэнь, где в сентябре пройдет "Финал восьми". Помимо победительниц отборочных групп, за трофей сыграют прошлогодние чемпионки из Италии и хозяйки турнира – китаянки.

В группе "D", матчи которой проходили в Брисбене (Австралия), казахстанки обыграли Австралию (2:1) и Колумбию (3:0).

Стоит отметить, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала единственной теннисисткой из топ-10 одиночного разряда рейтинга WTA, сыгравшей на этой стадии Кубка Билли Джин Кинг.

Кубок Билли Джин Кинг – неофициальный женский командный чемпионат мира по теннису (аналог мужского Кубка Дэвиса), проводящийся с 1963 года, нынешнее название получил в 2020 году в честь легенды американского тенниса Билли Джин Кинг, 39-кратной чемпионки турниров "Большого шлема" (12 – в одиночном разряде, 16 – в парном, 11 – в миксте).

В отборочном турнире произошло немало сенсаций – квалификацию не смогли преодолеть чемпионки 2023 года из Канады и прошлогодние финалистки из Словакии. Канадки (вторые по командному рейтингу) уступили первое место в группе "А" японкам (№14). Решающей стала парная встреча, в трех партиях неожиданно выигранная теннисистками из Японии. А Словакия (№4) на своей площадке не устояла перед сборной США (№9) – 1:2. Сборная Чехии (№3) распрощалась с мечтой о финале после того, как на своих кортах проиграла обе одиночки Испании (№10) – 1:2.

Таким образом, в сентябре за трофей сразятся Казахстан, Италия, Китай, Япония, Испания, США, Украина и Великобритания.



Группа А. Япония – 2 (победы), Канада – 1, Румыния – 0.

Группа В. Испания – 2, Чехия – 1, Бразилия – 0.

Группа С. США – 2, Словакия – 1, Дания – 0.

Группа D. Казахстан – 2, Австралия – 1, Колумбия – 0.



Группа Е. Украина – 2, Польша – 1, Швейцария – 0.

Группа F. Великобритания – 2, Нидерланды – 1, Германия – 0.

Жеребьевка финального турнира состоится 12 мая.

Ранее сборная Казахстана среди юниоров до 14 лет вышла в финал квалификации World Junior Tennis Competition.