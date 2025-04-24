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Все о теннисе

Минус еще один топовый игрок на "тысячнике" в Мадриде

Минус еще один топовый игрок на &quot;тысячнике&quot; в Мадриде, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 16:51 Фото: MutuaMadridOpen
12-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за болезни, сообщает Zakon.kz.
"К сожалению, вынуждена отказаться от участия в Мадриде из-за болезни. Эта не та новость, с которой я надеялась поделиться, но я скоро вернусь на корт. Спасибо за всю вашу поддержку!" – написала Мухова в социальных сетях.

В первом круге соревнований Мухова должна была сыграть с 99-й ракеткой мира украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).

Ранее Карлос Алькарас снялся с "Мастерса" в Мадриде. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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