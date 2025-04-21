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Все о теннисе

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко провел матч в квалификации "Мастерса" в Мадриде

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко провел матч в квалификации &quot;Мастерса&quot; в Мадриде, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 16:16 Фото: АТР
На грунтовых кортах Мадрида проходит квалификация турнира серии "Мастерс". Казахстанский теннисист Александр Шевченко (92 АТР) провел матч первого круга отборочного раунда, сообщает Zakon.kz.

Александр Шевченко неожиданно проиграл Герольду Майо из Франции, который занимает 160-е место в мировом рейтинге, со счетом 2:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Шевченко оформил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один заработанный брейк-пойнт. 

Ранее стал известен призовой фонд "Мастерса" в Мадриде.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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