Вторая ракетка Казахстана проиграл в первом раунде квалификации "Мастерса" в Париже

В Париже (Франция) стартовал турнир серии АТР 1000 (Мастерс). Казахстанский теннисист Александр Шевченко (63 АТР) провел матч первого круга в квалификации, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре отборочного раунда вторая ракетка Казахстана проиграл представителю Китая Бу Юнчаокете со счетом 4:6, 6:7 (5:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Шевченко выполнил семь эйсов и допустил две двойные ошибки.

В очном противостоянии Бу Юнчаокете впереди со счетом 2:0.

Таким образом, в основной сетке одиночного разряда "Мастерса" в Париже сыграет только один казахстанский теннисист – Александр Бублик.

Ранее стало известно, что Новак Джокович пропустит "тысячник" в Париже впервые с 2020 года. Новак является семикратным чемпионом "Мастерса" в Париже.