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Вторая ракетка Казахстана проиграл в первом раунде квалификации "Мастерса" в Париже
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Париже (Франция) стартовал турнир серии АТР 1000 (Мастерс). Казахстанский теннисист Александр Шевченко (63 АТР) провел матч первого круга в квалификации, сообщает Zakon.kz.
В стартовой игре отборочного раунда вторая ракетка Казахстана проиграл представителю Китая Бу Юнчаокете со счетом 4:6, 6:7 (5:7).
Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Шевченко выполнил семь эйсов и допустил две двойные ошибки.
В очном противостоянии Бу Юнчаокете впереди со счетом 2:0.
Таким образом, в основной сетке одиночного разряда "Мастерса" в Париже сыграет только один казахстанский теннисист – Александр Бублик.
Ранее стало известно, что Новак Джокович пропустит "тысячник" в Париже впервые с 2020 года. Новак является семикратным чемпионом "Мастерса" в Париже.
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