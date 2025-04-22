"Какая красота": Новак Джокович побывал на домашнем стадионе мадридского "Реала"

Пятая ракетка мира, 24-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович посетил домашний стадион мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу" и высказал свое мнение о том, провел бы он на нем теннисный матч, сообщает Zakon.kz.

Легендарный теннисист встретился с игроками мадридского "Реала" перед матчем клуба в рамках 32-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" из Бильбао. В частности, в видео Джокович приветствует таких топовых игроков, как Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Антонио Рюдигер, Тибо Куртуа и других. "Реал" вырвал победу на последних минутах встречи, гол забил Федерико Вальверде на 90+3-й минуте.

"Какая красота. Это что-то особенное! Лучший стадион в мире, просто потрясающе. Сыграть здесь теннисный матч было бы невероятно. Может быть… Кто знает? Однажды. Это было бы здорово", – сказал Джокович в видео, опубликованном в аккаунте мадридского "Реала" в социальных сетях.

Джокович приехал в Мадрид для участия в грунтовом турнире серии "Мастерс", который стартует 23 апреля. Действующим чемпионом испанского "тысячника" является российский теннисист Андрей Рублёв.

Ранее Джокович появился на красной дорожке 25-й церемонии вручения наград Laureus World Sports Awards в Мадриде (Испания).