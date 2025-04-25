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Все о теннисе

Елена Рыбакина разгромно прославилась в Мадриде

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 02:10 Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно стартовала на турнире в Мадриде (Испания), сообщает Zakon.kz.

Во втором круге казахстанка встретилась с канадкой Бьянкой Андрееску (132-е место) и уверенно победила ее в двух сетах – 6:3, 6:2. Так Елена вышла в третий круг соревнований.

Для казахстанской теннисистки это был первый матч на турнире в Мадриде. Призовой фонд турнира в этом году составляет 7 854 000 евро.

Победительница одиночного разряда заработает 985 030 евро, а также получит 1000 рейтинговых очков. Пока действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швентек (2-е место).

Ранее сообщалось, что Путинцева покинула турнир WTA-1000 в Мадриде.

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Аксинья Титова
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