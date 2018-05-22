"Летающие" лавочки, сорванные крыши, облицовка - последствия урагана в Астане

Зарегистрированы повреждение плитки на фасаде Национального музея, срыв крыши в школе № 3 в п.Мичурина и в частном доме в Астане.

Ураган в Астане закончился. Начался подсчет причиненного ветром материального ущерба, передает Zakon.kz.

"Сегодня в результате сильных порывов ветра в городе Астана зафиксированы случаи падения башенного крана в районе улицы Туркестан, а также повреждение витражных стекол во Дворце мира и согласия. Кроме того имеются такие факты, как повреждение плитки на фасаде Национального музея, срыв кровли в школе № 3 в п.Мичурина, а также срыв кровли в частном доме в Астане", - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Информации о пострадавших людях на службу 112 не поступала.

Шквальный ветер обрушился на Астану 22 мая, во второй половине дня. Меньше чем за полчаса ураган навел сильный беспорядок в столице. Жители столицы делятся видеороликами. На одних видео с домов срывает облицовку, падают фонарные столбы, заборы, на других - люди пытаются устоять на ногах в борьбе со стихией.

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