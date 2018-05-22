13 жителей Астаны обратились к медикам после урагана

Коммунальные службы перешли на усиленный режим и ликвидируют последствия.

22 мая текущего года на территории столицы в связи с усилением ветра до 25 м/с прошел сильный ураган, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

На данный момент коммунальные службы Астаны перешли на усиленный режим и ликвидируют последствия урагана. По состоянию на 14.30 часов в скорую медицинскую помощь обратились 13 жителей с травмами, не представляющими угрозу жизни.

Одними из крупных происшествий, произошедших на территории города стало падение башенного крана на строительной площадке по улице Туркестан, падение керамогранита со здания Дворца Мира и согласия; падение кровли в жилом массиве "Пригородный по ул. Арнасай 127, на здании СШ № 24; в мкр.Уркер по ул. Е- 638 снесло ветром кровлю Дет.сада N 91, поврежден автотранспорт.

О последствиях ЧП (фото, видео) жителей города просят обращаться в Центр мониторинга и реагирования Ikomek по телефону 109.

Также по сообщению РГП «Казгидромет» Астаны, 23 мая текущего года на территории столицы в связи с усилением ветра северо-западный до 25 м/с (превышение нормы в два раза) объявлено штормовое предупреждение. Днем ожидается дождь, местами сильный ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты ведомства просят население соблюдать следующие меры предосторожности. В частности, при сильных шквальных ветрах рекомендуется плотно закрывать все окна в доме или квартире. С незастеклённых балконов и лоджий следует убрать абсолютно все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу.

Оказавшись на улице в шторм, находиться как можно дальше от рекламных щитов и других навесных конструкций, линий электропередачи, а также деревьев. Во избежание несчастных случаев проявлять максимальную бдительность. При этом нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям), так как они могут упасть.

В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании (это может быть магазин, библиотека, торговый центр, подъезд дома, кинотеатр) или естественном укрытии до его стихания.

Также специалисты призывают горожан соблюдать осторожность и не находиться под большими деревьями, особенно под топями и не парковать под ними автотранспорт, так как дерево может упасть или разломиться его ветки, которые также могут быть опасны при падении. Также особо опасны гнилые, старые и одиноко стоящие деревья.

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