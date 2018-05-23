Депутат обеспокоена экспериментами МОН в подготовке медицинских кадров

Открытие медицинских факультетов в непрофильных вузах противоречит заявленным целям по модернизации медицинского образования.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Дания Еспаева подняла проблему подготовки медицинских кадров в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

«После запроса депутатов была восстановлена специальность педиатрии в медицинских вузах, выражаем признательность за решение этой проблемы. Однако в вопросе подготовки медицинских кадров МОН ушел в другую крайность», - сказала она, оглашая депутатский запрос на имя министра здравоохранения РК.

По ее словам, наряду с подготовкой врачей профессиональными вузами разрешена подготовка высших медицинских кадров в обычных университетах.

«На сегодняшний день разрешение на открытие медицинского факультета получил Кокшетауский педагогический университет им. Валиханова. На рассмотрение заявки частного университета «Болашак» из Кызылорды, Петропавловского педагогического университета и других считаем, что такие преобразования в части подготовки кадров способствует только снижению качества подготовки врачей», - отметила парламентарий.

Но Д. Еспаева считает, что медицина - это не та сфера, в которой « мы можем позволить такие неоднозначные эксперименты».

«Мы считаем, что открытие медицинских факультетов в непрофильных вузах противоречит заявленным целям по модернизации медицинского образования. Кроме того, необходимо отметить, что подготовка высших медицинских кадров имеет свою специфику», - подчеркнула она.

Депутат озвучила главе ведомства ряд вопросов. В частности, Д. Еспаева попросила ответить на то, чем обосновано решение об открытии медфакультетов в обычных университетах? Также - каким образом планируется совместить эти факультеты с программой по созданию академических клиник и имеется ли для этого финансовые и организационные возможности, в том числе возможности открыть интернатуры для выпуска полноценных врачей?

«И не создастся ли наличие разных подходов подготовки медицинских кадров разрыв в уровне квалификации врачей, от которых будут страдать пациенты?» - обеспокоена депутат.

Ксения Давыдова, Астана

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