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Дожди с грозами, град, шквал и заморозки ожидаются на большей части Казахстана

Дожди с грозами, град, шквал и заморозки ожидаются на большей части Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 17:50 Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 11 мая 2024 года.

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на западе, северо-западе, севере республики.

"Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут сохранять неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: пройдут дожди с грозами, на юге, юго-востоке, востоке – сильные дожди, град... По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке, востоке – шквал, на западе, на северо-западе ночью и утром – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным метеорологов, заморозки до -1-3°С ожидаются ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на западе, востоке Костанайской, на западе и юге Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской областей.

"На западе, юге Карагандинской, в центре Улытауской, на юге Актюбинской и Абайской, на юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе, в центре Кызылординской области сохраняется, на западе Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали, какой будет погода в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

  • в Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +14+16°С;
  • в Алматы – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +19+21°С;
  • в Шымкенте – переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер северо-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +20+22°С.

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Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали о прогнозе погоды на 11, 12 и 13 мая 2024 года. По данным метеорологов, на Казахстан надвигаются сильные дожди, грозы и жара. Подробнее об этом здесь.

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