Кто лишает граждан права на получение юридической помощи?

По закону РКА никакого участия в процессе оказания ГГЮП не принимает и принимать не может.

Республиканская коллегия адвокатов ответила на сообщение министерства юстиции о том, что «Алматинские адвокаты лишили граждан юридической помощи», передает Zakon.kz.

«В данной публикации Министерство юстиции обращает внимание населения на факты нарушения законодательства о гарантированной государством юридической помощи в городе Алматы и упрекает Республиканскую коллегию адвокатов в том, что она допустила переизбрание на новый срок председателя Алматинской городской коллегии адвокатов К. Карчегенова, а также в том, что она не предпринимает никаких действий по соблюдению адвокатами законодательства о гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП)», - говорится в письме РКА.

Между тем в РКА пояснили, что по закону никакого участия в процессе оказания ГГЮП организация не принимает и принимать не может.

«В соответствии с Законом «О гарантированной государством юридической помощи» Министерство юстиции координирует деятельность субъектов оказания гарантированной государством юридической помощи, а также осуществляет контроль за качеством оказываемой юридической помощи», - отметили в коллегии.

В то же время согласно «Правилам оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством» проверку обоснованности и достоверности заявок коллегий адвокатов и приложенных к ним документов осуществляет исключительно территориальный орган юстиции. Отчетность по ГГЮП территориальные коллегии направляют непосредственно в департаменты юстиции, подчеркнули в коллегии.

«Итак, нормы законодательства совершенно точно указывают на то, кто отвечает за работу по организации оказания юридической помощи, и соответственно, кто эту работу провалил», - заключили в РКА.

Напомним, ранее министерство юстиции сообщило, что в рамках мониторинга постановлений об оплате юридической помощи установлены факты несоответствия фактического отработанного времени адвокатами.

«За 2016-2017гг. Департамент юстиции г.Алматы возвратил в коллегию адвокатов постановления на сумму более 28 млн тенге. Также установлены факты, когда трое адвокатов Алматинской коллегии адвокатов якобы оказывали своим подзащитным юридическую помощь фактически находясь за пределами Республики Казахстан», - говорилось в сообщении.

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