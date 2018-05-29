Департамент охраны общественного здоровья Алматы сделал заявление по менингиту

На сегодняшний день в инфекционных стационарах города на лечении находятся 30 заболевших с подтвержденным диагнозом менингококковой инфекции.

Департамент охраны общественного здоровья Алматы призывает население города незамедлительно обращаться к врачам при появлении первых симптомов менингита, передает Zakon.kz.

"В связи с повышенной заболеваемостью менингококковой инфекцией среди населения Департамент охраны общественного здоровья Алматы убедительно рекомендует при появлении первых симптомов заболевания, таких как: першение в горле, боль в горле, головная боль, повышение температуры тела, общее недомогание, появление сыпи необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103 либо участкового врача", - сказано в распространенном сообщении.

Сообщается, что на сегодняшний день в инфекционных стационарах города на лечении находятся 30 заболевших с подтвержденным диагнозом менингококковой инфекции, из них в 24 случаях диагноз подтвержден лабораторно, в 6-ти – выставлен клинически. Состояние всех заболевших стабильное.

"Все медицинские организации (поликлиники) работают ежедневно с 8 часов утра до 20 часов вечера. Важно отметить, что несвоевременное обращение за медицинской помощью приводит к осложненному течению заболевания вплоть до летальных исходов. В связи с чем, убедительно просим население беречь себя от переохлаждения, ограничить посещение культурно-массовых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях с большим скоплением людей, спортивных мероприятий, бассейнов. При посещении мечетей во время чтения намаза носить маски, соблюдать личную гигиену. И главное помнить, что наше здоровье – в наших руках", - отмечают в Департаменте охраны общественного здоровья Алматы.

Напомним, накануне стало известно, что в больницу с подтвержденным диагнозом попала 11-летняя школьница. Еще на прошлой неделе в Алматы ежедневно с подозрением на менингит обращались более 500 человек. По словам медиков, поводов для паники нет, заболевание носит сезонный характер. При этом с учетом погодных условий эпидсезон инфекции увеличился. По Казахстану заболевания отмечаются в Алматинской области и ЮКО.

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