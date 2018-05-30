Конные отряды полиции патрулируют леса ЗКО

Сотрудники ДЧС ЗКО совместно с кавалерийским взводом местной полицейской службы, ищут нарушителей пожарной безопасности.

В ЗКО продолжается проведение рейдов по профилактике пожаров в лесостепной зоне. В них задействованы сотрудники ДЧС, кавалерийского взвода местной полицейской службы, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

Как отметили в ведомстве, в жаркие летние дни после долгой рабочей недели многие жители устремляются на природу для проведения отдыха и досуга. И зачастую разводят при этом костры. Что неизменно приводит к росту числа природных пожаров.

В целях недопущения случаев случайного возгорания, сотрудники ДЧС ЗКО совместно с кавалерийским взводом местной полицейской службы, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира продолжаются проведение рейдов по профилактике пожаров в лесостепной зоне.

«Выходные и праздничные дни для проведения подобных мероприятий – самое подходящее время. По результатам ранее проведенных рейдов к административной ответственности привлечено два правонарушителя. Согласно статье 367 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», на них наложено наказание в виде штрафов на общую сумму 24050 тенге», – сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

Так же при проведении вышеуказанных мероприятии с отдыхающими проводится профилактическая работа по соблюдению мер пожарной безопасности во время отдыха, с распространением агитационных материалов на соответствующую тематику.

«Систематические рейды – действенная мера по борьбе с нарушителями. Положительные результаты рейдов уже наблюдаются сейчас, ведь многие отдыхающие знакомы с мерами пожарной безопасности в лесах, и неукоснительно их соблюдают. Проведение вышеуказанных рейдов планируется проводить каждую неделю» – отметили в пресс-службе ведомства.

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