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Люди столетиями неправильно рисуют молнию

При сопоставлении изображений с фотографиями, ученые выяснили, что художники склонны рисовать молнии с меньшим количеством ветвей.

Фото : AFP 2018 / DPA/ Patrick Pleul8 июня 2018, 06:50

Исследователи из Будапештского университета проанализировали около ста известных картин с молниями и назвали большинство изображений неправильными, сообщает РИА Новости.

При сопоставлении изображений с фотографиями, ученые выяснили, что художники склонны рисовать молнии с меньшим количеством ветвей. Исследователи заявляют, что, скорее всего, причина – влияние античной традиции, согласно которой молния изображается в виде зигзага.

"Художники должны изучить ряд фотографий реальных молний и запомнить самые важные морфологические характеристики: типичное количество ветвей и древовидную структуру", — говорит сотрудник Университета Лорана в Будапеште Габор Хорват.


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