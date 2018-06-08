Люди столетиями неправильно рисуют молнию
При сопоставлении изображений с фотографиями, ученые выяснили, что художники склонны рисовать молнии с меньшим количеством ветвей.
Фото : AFP 2018 / DPA/ Patrick Pleul8 июня 2018, 06:50
Исследователи из Будапештского университета проанализировали около ста известных картин с молниями и назвали большинство изображений неправильными, сообщает РИА Новости.
При сопоставлении изображений с фотографиями, ученые выяснили, что художники склонны рисовать молнии с меньшим количеством ветвей. Исследователи заявляют, что, скорее всего, причина – влияние античной традиции, согласно которой молния изображается в виде зигзага.
"Художники должны изучить ряд фотографий реальных молний и запомнить самые важные морфологические характеристики: типичное количество ветвей и древовидную структуру", — говорит сотрудник Университета Лорана в Будапеште Габор Хорват.
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