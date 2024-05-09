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Оппозиция в Армении заявила о запуске процедуры импичмента Пашиняна

оппозиция требует отставки Пашиняна, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 22:23 Фото: primeminister.am
9 мая лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян заявил о том, что оппозиция в Армении запускает процедуру импичмента главы правительства страны Никола Пашиняна, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство News.am.

"Первым шагом, который мы сделаем, будет выражение недоверия Николу Пашиняну в Национальном Собрании", – цитирует агентство Галстаняна.

До этого лидер оппозиции призывал Пашиняна подать в отставку в течение часа. Глава правительства не ответил на это. Затем он обсудил с депутатами вопрос начала процесса отставки Пашиняна.

Отметим, что в столичном Ереване на Площади Республики проходит митинг сторонников оппозиции, туда пришли несколько тысяч человек. Люди скандируют лозунги и размахивают флагами Армении. У некоторых в руках транспаранты.

Ранее российские миротворцы вышли из Нагорного Карабаха, перешедшего под контроль Азербайджана, а МИД Армении сообщил, что страна прекратит финансирование ОДКБ. После премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении.

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