Трамп опубликовал видео, которое показал Ким Чен Ыну на встрече

Видео сопровождает рассказ диктора о том, что бывают лидеры, которые могут изменить ход истории и положить начало чему-то новому.

В ролике кадры достижений современной цивилизации сменяются черно-белыми съемками из Северной Кореи и содержится призыв к миру и сотрудничеству. Президент США Дональд Трамп выложил в Twitter ссылку на видеоролик, который он показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре, передает Корреспондент.

"Вот видео История одной возможности, которое я показал Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре", − написал Трамп.

Ролик продолжительностью чуть более четырех минут также размещен на странице Белого дома в Facebook. В нем показываются достижения современной цивилизации, а в черно-белых тонах – кадры из Северной Кореи.

Видео сопровождает рассказ диктора о том, что бывают лидеры, которые могут изменить ход истории и положить начало чему-то новому.

Хотя в ролике примерно поровну показывают Трампа и Ким Чен Ына, он адресован именно северокорейскому лидеру.

"Сделает ли этот лидер выбор в пользу продвижения своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы быть героем для своего народа? Пожмет ли он руку мира и будет ли получать радость от процветания, которого он никогда прежде не видел? Великая жизнь или еще большая изоляция? Какой путь он выберет?", − спрашивает закадровый голос.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча лидеров США и Северной Кореи.

По итогам переговоров Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, из которого следует, что Вашингтон дает Пхеньяну гарантии безопасности, а тот, в свою очередь, подтверждает приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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