Сагадиев прокомментировал ситуацию, где учитель получил ожоги во время ремонта крыши

5 июня сельский учитель истории получил ожоги горячим гудроном при ремонте кровли в школе.

Министр образования Казахстана Ерлан Сагадиев прокомментировал ситуацию с учителем в Акмолинской области, который получил ожоги во время ремонта школы, сообщает Sputnik Казахстан.

"Там разбираются, он там пытался помочь… Конечно, мы постараемся оказать ему помощь, надо с местными исполнительными органами проговорить. Постараемся собрать, оказать помощь. Сначала нужно определиться", — сказал Сагадиев.

Акмолинской области возбудила уголовное дело по факту получения учителем ожогов горячей смолой во время ремонта школы в поселке Зеленый бор. Досудебное расследование проводится по уголовной статье "Нарушение правил охраны труда".

Напомним, 5 июня сельский учитель истории получил ожоги горячим гудроном при ремонте кровли в школе. Молодой человек был госпитализирован сначала в Бурабайскую центральную районную больницу, а затем, после оказания первой медицинской помощи, доставлен в отделение травматологии Акмолинской областной больницы. По словам врачей он получил термический ожог шеи, верхних, нижних конечностей общей площадью 20%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!