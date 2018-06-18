Дочь Баян Алагузовой заступилась за Кайрата Нуртаса : Я не пойму, а что смешного то?

Айсауле Бакытбек высказалась по поводу противоречивой политики казахстанских слушателей по отношению к зарубежным и отечественным исполнителям.

Дочь известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой, Айсауле, поддержала любимца отечественной публики Кайрата Нуртаса, которого активно обсуждают пользователи Казнета за недавно выпущенную в свет песню "My Universe", передает Zakon.kz.

Девушка опубликовала пост на своей странице в Instagram.





Но мнения подписчиков девушки в социальных сетях вновь разделились.

"Айсауле, полностью за, KN не обязательно в совершенстве знать английский язык, это не его родной язык. А акцент по любому будет. Нашли над чем смеяться, смейтесь, над теми кто не знает своего родного языка. А песня супер не обычная! "

"Вопрос зачем петь на английском если ты не можешь, лучше спел бы нет на казахском, почему мы должны закрывать глаза, эта публичная личность, на то и будет столько критики, если он столько работает надо и над этими произношением поработать, а не так, да этот народ ничего не знает им и так пойдет. Блевотина."

Напомним, клип на нашумевшую песню "My Universe" появился в сети в начале июня. Кайрат Нуртас исполнил ее совместно с младшим братом - Зангаром. После выхода клипа пользователи социальных сетей начали шутить над произношением и акцентом исполнителей. Позже, звезда казахстанского шоу бизнеса ответил недовольным комментаторам.

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