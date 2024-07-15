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Дочь Баян Алагузовой снова беременна

Дочь Баян Алагузовой снова беременна , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 21:21 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Старшая дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой – Айсауле Бакытбек беременна третьим ребенком, сообщает Zakon.kz.

Об этом Айсауле Бакытбек 15 июля сообщила на своей странице в Instagram. 

Блогер опубликовала видео, на котором продемонстрировала в красивом платье округлившийся живот. На кадрах Айсауле Бакытбек красуется на белой яхте в море. 

"1+1= 5, получается", – написала она под постом. 

Новость обрадовала подписчиков, они ей пожелали здорового малыша и легких родов: 

  • Умничка. Поздравляю, легкой беременности! Здорового малыша и, конечно же, легких и благополучных родов тебе. 
  • Самая красивая женщина – это беременная женщина. 
  • Круто! Чем больше, тем лучше. Умничка.
  • Молодцы, пока молодые нужно рождать, а потом наслаждаться жизнью со взрослыми детьми. 

Айсауле замужем за Алишером Кайдаровым. Супруги воспитывают двух дочерей.

Ранее, 12 июля, известный казахстанский продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова опубликовала пост в соцсети об историческом моменте рождения чего-то грандиозного.

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