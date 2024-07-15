Дочь Баян Алагузовой снова беременна

Старшая дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой – Айсауле Бакытбек беременна третьим ребенком, сообщает Zakon.kz.

Об этом Айсауле Бакытбек 15 июля сообщила на своей странице в Instagram.

Блогер опубликовала видео, на котором продемонстрировала в красивом платье округлившийся живот. На кадрах Айсауле Бакытбек красуется на белой яхте в море.

"1+1= 5, получается", – написала она под постом.

Новость обрадовала подписчиков, они ей пожелали здорового малыша и легких родов:

Умничка. Поздравляю, легкой беременности! Здорового малыша и, конечно же, легких и благополучных родов тебе.

Самая красивая женщина – это беременная женщина.

Круто! Чем больше, тем лучше. Умничка.

Молодцы, пока молодые нужно рождать, а потом наслаждаться жизнью со взрослыми детьми.

Айсауле замужем за Алишером Кайдаровым. Супруги воспитывают двух дочерей.

Ранее, 12 июля, известный казахстанский продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова опубликовала пост в соцсети об историческом моменте рождения чего-то грандиозного.