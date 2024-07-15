Дочь Баян Алагузовой снова беременна
Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Старшая дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой – Айсауле Бакытбек беременна третьим ребенком, сообщает Zakon.kz.
Об этом Айсауле Бакытбек 15 июля сообщила на своей странице в Instagram.
Блогер опубликовала видео, на котором продемонстрировала в красивом платье округлившийся живот. На кадрах Айсауле Бакытбек красуется на белой яхте в море.
"1+1= 5, получается", – написала она под постом.
Новость обрадовала подписчиков, они ей пожелали здорового малыша и легких родов:
- Умничка. Поздравляю, легкой беременности! Здорового малыша и, конечно же, легких и благополучных родов тебе.
- Самая красивая женщина – это беременная женщина.
- Круто! Чем больше, тем лучше. Умничка.
- Молодцы, пока молодые нужно рождать, а потом наслаждаться жизнью со взрослыми детьми.
Айсауле замужем за Алишером Кайдаровым. Супруги воспитывают двух дочерей.
Ранее, 12 июля, известный казахстанский продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова опубликовала пост в соцсети об историческом моменте рождения чего-то грандиозного.
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