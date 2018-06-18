Пострадавшему при крушении поезда в Шу проводят операцию

О состоянии после операции будет сообщено дополнительно.

Пострадавшему при сходе вагонов в Жамбылской области проводят операцию, передает Zakon.kz.

Мужчина 1970 г.р., госпитализирован в Шускую городскую больницу в отделение травматологии.

"По состоянию на 18.06.2018 г.: пациенту в данное время проводится операция – экстрамедуллярный остеосинтез пластины большой берцовой кости правой голени, состояние стабильное. О состоянии после операции сообщим дополнительно", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

Также сообщается, что 13 пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой. 17 июня 2018 года после 20:00 ч в Шускую городскую больницу обратились еще четыре человека, один из которых повторно. Всем была оказана медицинская помощь, они отпущены домой.

Ранее появилась информация о гибели подростка 2006 года рождения.

17 июня 2018 года в 13 часов 25 минут произошел сход с рельс 8 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением "Астана-Алматы" (из них 2 вагона опрокинулось). Видео с репортажами очевидцев можно посмотреть здесь.

Читайте также: Мужчины разбивали стекла, вытаскивали детей - пассажиры о крушении поезда.

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!