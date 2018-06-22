В первый день ЕНТ никто не набрал высший балл - МОН РК

Тестирование будет проходить 10 дней в 167 пунктах.

Около двух тысяч школьников не смогли преодолеть пороговый уровень по итогам первого дня ЕНТ. Кроме того, двум выпускникам понадобилась медицинская помощь. В Министерстве образования сегодня рассказали о стартовом дне тестирования в цифрах. Так вот, средний балл по стране составил почти 81, а наивысший - 137. Максимальный равняется 140, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

«Пока высший балл никто не набрал. Но впереди еще 7 дней ЕНТ. Мы ожидаем, что в этом году будут выпускники, которые наберут высший балл. На английском языке, как вы знаете, было зарегистрировано 46 претендентов, и вчера впервые в республике из 46 на английском языке сдавала одна выпускница. Это было в Алматы на базе КазНУ им. Аль-Фараби», - сообщил директор национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов.

Срыв онлайн-трансляции ЕНТ, отметили в центре, произошёл из-за перегрузок - система не выдержала наплыва пользователей. Тестирование будет проходить 10 дней в 167 пунктах, всего проэкзаменуют более 102 тысяч выпускников.

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