Спецсчет для «коррупционных» денег появился в Кыргызстане

Новый механизм должен повысить эффективность учета и распределения средств, поступающих в результате борьбы с коррупцией.

В Кыргызстане открывается депозитный счет для средств, поступающих в результате борьбы с коррупцией, сообщила пресс-служба правительства, сообщает sputnik.kg.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мухамметкалый Абылгазиев.

Официально документ называется так: "Об открытии единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству, по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях, утверждении порядка распределения денежных средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правоохранительных органов".

"Счет будет открыт в системе казначейства. Средства с него будут распределяться только по решению правительства", — говорится в сообщении

По прогнозам кабмина, новый механизм повысит эффективность учета и распределения денег, даст возможность использовать их адресно с учетом потребностей общества и государства.

Распоряжение о создании спецсчета президент подписал 16 мая текущего года. Таким образом, правительству понадобилось чуть больше месяца на его исполнение.

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