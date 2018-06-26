Сагинтаев поздравил с назначением акимов Туркестанской области и Шымкента

Премьер пожелал Туймебаеву и Абдрахимову удачи в работе.

Предваряя повестку заседания правительства РК, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поприветствовал двух новых акимов Туркестанской области и города Шымкент, передает корреспондент Zakon.kz.

«Как вы знаете, согласно указу Главы государства создана Туркестанская область, центром является город Туркестан, также Шымкенту присвоен статус города республиканского значения», - сказал он.

Как напомнил глава кабмина, акимы данных регионов согласно Указу Главы государства назначены: Жансеит Туймебаев - акимом Туркестанской области, Габидулла Абдрахимов - акимом Шымкента.

«Мы вас поздравляем, перед вами стоит большая работа. Поэтому желаем удачи вам в работе», - отметил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова, Астана

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