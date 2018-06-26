Сагинтаев поздравил с назначением акимов Туркестанской области и Шымкента
Премьер пожелал Туймебаеву и Абдрахимову удачи в работе.
Фото : kp.kz26 июня 2018, 10:32
Предваряя повестку заседания правительства РК, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поприветствовал двух новых акимов Туркестанской области и города Шымкент, передает корреспондент Zakon.kz.
«Как вы знаете, согласно указу Главы государства создана Туркестанская область, центром является город Туркестан, также Шымкенту присвоен статус города республиканского значения», - сказал он.
Как напомнил глава кабмина, акимы данных регионов согласно Указу Главы государства назначены: Жансеит Туймебаев - акимом Туркестанской области, Габидулла Абдрахимов - акимом Шымкента.
«Мы вас поздравляем, перед вами стоит большая работа. Поэтому желаем удачи вам в работе», - отметил Б. Сагинтаев.
Ксения Давыдова, Астана
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4925254-28e87cebeb77f191f2b0c4a274f0ecaa
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...