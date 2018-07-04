Арабские бизнесмены готовы инвестировать в экономику Северного Казахстана

Руководители арабских компаний заинтересованы сотрудничать с североказахстанцами в сфере туризма и АПК.

В СКО прибыла бизнес – делегация эмирата Фуджейра (ОАЭ) во главе с генеральным директором свободной экономической зоны Фуджейра Шариеф Аль Авади, передает Zakon.kz.

Арабская делегация провела переговоры с руководством СКО и предпринимателями региона. Руководители арабских компаний заинтересованы сотрудничать с североказахстанцами в сфере туризма и АПК. По итогам встречи представители двух сторон подписали 5 меморандумов о взаимном сотрудничестве.

Это уже вторая встреча представителей двух делегаций. В январе текущего года деловая группа СКО во главе с первым руководителем региона Кумаром Аксакаловым посещала свободную экономическую зону эмирата Фуджейра. Тогда обе стороны выразили готовность к тесному сотрудничеству в различных сферах. По словам акима области Кумара Аксакалова, приезд делегации в ОАЭ в нашу область наглядно подтверждает наши намерения и стремления к дальнейшему обоюдному сотрудничеству. ОАЭ остаются одними из ведущих внешнеторговых и инвестиционных партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. В республике действуют около 200 совместных предприятий с участием эмиратского капитала. И, эта встреча, несомненно, придаст импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества.

«Мы делаем ставку на углубление переработки выращенной сельскохозяйственной продукции, на продвижение готового товара на внешние рынки. Наша продукция на зарубежных рынках признана как экологически качественная и конкурентоспособная. СКО предлагает выгодное экономическое сотрудничество в сфере промышленности, АПК, экспорт продукции и туризма», - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Делегаты из ОАЭ в свою очередь отметили, что готовы поделиться опытом с коллегами из Казахстана в таких отраслях, как туризм, нефтеперерабатывающая промышленность, строительство.

«У нас хорошо развивается туризм. Мы готовы поделиться информацией в сфере гостиничного бизнеса. Также мы создали благоприятные условия для трейдинга и переработки. Мы предоставляем нашим партнерам возможность иметь стопроцентную долю без налогообложения на бизнес. В СКО нас интересуют проекты в сфере АПК и туризма. В летний период хотелось бы приезжать к вам, поскольку здесь комфортная температура воздуха для проживания. У нас сейчас очень жарко. Также наши представители заинтересованы строить здесь торговые центры», - отметил генеральный директор свободной экономической зоны Фуджейра ОАЭ, глава делегации Шариеф Аль Авади

В завершение встречи представители двух сторон подписали 5 меморандумов о сотрудничестве в различных сферах. Во второй половине дня делегация из ОАЭ посетила ряд предприятий региона.

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