Мать с сыном стали миллионерами благодаря "винным презервативам"

Женщина изобрела резиновую "пробку" для открытых бутылок вина.

За четыре года жительница США и ее сын заработали более 1 миллиона долларов на своем изобретении, сообщает vistanews.ru.

В США мать и сын сделали бизнес на «винных презервативах». 51-летняя Лора Бартлетт и её сын ещё несколько лет назад даже не подозревали, что будут торговать «средствами контрацепции», и, тем более, что заработают на этом целое состояние.

Американка рассказала, что однажды поздно ночью она вернулась от подруги с начатой бутылкой вина. Чтобы спиртное не потеряло свой первозданный вкус, женщина обернула горлышко бумагой и натянула сверху резинку.

Принеся вино домой, Лора была высмеяна своим сыном, который сказал, что её лайфхак похож на презерватив. Они вместе посмеялись над этим, но спустя какое-то время американке пришла в голову мысль начать производство и продажу таких средств, которые, как она тогда считала, обязательно будут востребованы.

Чутьё женщину не подвело. На площадке Kickstarter ей с сыном для данного стартапа удалось собрать $10 тысяч в 2014 году. Спустя время им удалось договориться с производителем резиновых перчаток, чтобы наладить выпуск подходящих резинок, похожих на презервативы, способных прочно закрывать винное горлышко.

В итоге, благодаря мощной кампании в Facebook, изобретение стало невероятно популярно в США и за их пределами. Лишь в прошлом году Бартлетт с сыном через Amazon продали «винных презервативов» на полмиллиона долларов. Всего же им удалось заработать более миллиона долларов на их продаже. Таким образом,они просто таки озолотились благодаря, казалось, невинной хитрости.

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