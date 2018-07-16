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Бассейн в кузове грузовика сняли на видео

Грузовику сигналили проезжающие мимо авто.

Фото : кадр из видео16 июля 2018, 16:38

Мужчины искупались в передвижном бассейне - кузове грузовика, передает Zakon.kz.

Видеозапись, снятая очевидцами, распространяется в соцсетях.

На кадрах видно, как грузовик стоит на центральной улице города Арыс в Туркестанской области. Мужчины прыгают в кузов с ковша трактора, разбрызгивая округу. На другом видео заметно, как грузовик едет по улице, а в кузове продолжают плавать мужчины. Грузовику сигналили проезжающие мимо авто.


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