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Три сотрудника прокуратуры уволены после инцидента с адвокатом Умаровой

Прокурор города Алматы направил письмо с принесением официального извинения.

Фото : obk.kz19 июля 2018, 16:53

Освобождены от должностей трое сотрудников прокуратуры Алматы после инцидента с известным адвокатом Айман Умаровой, сообщает Zakon.kz.

"Прокуратурой Алматы проведена служебная проверка по инциденту с ответом на обращение адвоката Умаровой А.М. Приказом прокурора города трое сотрудников, в том числе и.о. прокурора Бостандыкского района освобождены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении прокуратуры города.

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Также сообщается, что прокурором города Алматы Жуйриктаевым Б.К. направлено письмо с принесением официального извинения.

"Отмечаем, что обращение Умаровой А.М. было рассмотрено объективно и ее доводы удовлетворены, процессуальное решение по уголовному делу отменено, даны указания", - подчеркнули в прокуратуре.

Айман Умарова ранее объяснила, почему намерена занять принципиальную позицию в этом вопросе и обратиться с заявлением в судебные органы. Сейчас юрист уже провела необходимую досудебную подготовку: собрала все доказательства, нотариально заверила документы, подтверждающие факт оскорбления.


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