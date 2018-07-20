Убили за кусок стекла - Баян Алагузова о смерти Тена

МВД и Прокуратура, взяли дело Дениса под личный контроль, возьмите под личный контроль всех граждан государства - Алагузова.

Известная казахстанская личность Баян Алагузова высказалась о трагической смерти Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

Свое негодование о произошедшем она высказала в Instagram.

"Ушёл лучший, Всевышний его забрал, быть может чтобы мы наконец поняли, что происходит на самом деле? На самом деле, два ублюдка хладнокровно убили его, за кусок стекла, которое потом с позволения владельцев базаров, можно спокойно продавать и покупать, никем не проверенное, и с молчаливого согласия всех, кто связан с этим "позорным бизнесом". Такое происходит каждый день, в нашем "солнечном" городе, я не знаю владельцев авто, у которых не воровали зеркала - и это уже норма. И это страшно, что нам страшно ходить по улицам, где тебя подстерегает любая опасность", - написала она.

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Алагузова отметила, что Дениса убили в центре города, средь бела дня.

"Кто вообще отвечает за нашу безопасность? Кто эти люди? Мы сами боимся людей в погонах, у нас страх даже при их виде, вместо того, чтобы чувствовать в них защитников. Денис не побоялся и вступил с нелюдями в конфликт, потому что знал, что ему никто не поможет в случае кражи, никому не помогут, никого не защитят. Вот это правда. И все красивые речи, о том что все "прекрасно" - это просто ничего не стоящие слова. Денис прости! Пожалуйста прости нас всех! Потому, что все это с нашего молчаливого согласия... и нет в нас гражданской позиции, и не знаем мы с кого спросить и кого наказать? Каждый сам за себя", - сказала она.

"Я скорблю, и выражаю соболезнования всем близким. Он прожил такую короткую, и такую яркую жизнь! МВД и Прокуратура, взяли дело Дениса под личный контроль, возьмите под личный контроль всех граждан государства", - заключила Алагузова.

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