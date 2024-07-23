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Баян Алагузова рассказала о счастье

Баян Алагузова рассказала о счастье, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 12:45 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известная телеведущая Баян Алагузова порадовала подписчиков новой порцией фотографий и поразмышляла о счастье. Своими мыслями продюсер поделилась на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Снимки в окружении семьи, опубликованные в соцсети, были сделаны на празднике по случаю празднования дня рождения внучки Алагузовой.

"Счастье иметь семью – большую, добрую, любящую, дружную", – говорится в подписи к публикации.

Ранее Алагузова уже размещала фото с мероприятия. Тогда она предстала в одинаковых нарядах с мамой, которые пришлись по душе многочисленным поклонникам.

Также уже известно, что старшая дочка Алагузовой Айсауле Бакытбек готовится стать мамой в третий раз.

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