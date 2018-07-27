Аким Казалинского района попросил прощения у жителей за проблемы с водой

Руководителям ответственных организаций поручено в целях недопущения в будущем таких ситуаций увеличить запасы воды в водохранилище на 21 тыс кубометров.

Аким Казалинского района Кызылординской области попросил прощения у жителей за проблемы с водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жителей района беспокоит нехватка питьевой воды. Этот вопрос подробно обсуждался на заседании антикризисного штаба в районном акимате. Как сообщила пресс-служба акима района, 13-15 июля на участке Косаман временно была прекращена подача электроэнергии, в результате вода разлилась в степи. Кроме того, вследствие нецелевого забора жителями воды из питьевого водопровода на территории села Акбай Аральского района возник дефицит питьевой воды, что создает трудности.

К тому же, сказывается то, что количество потребителей в Казалинском районе в летний период этого года увеличилось на 3 тысячи абонентов. По данным ГКП «Арал-Сарыбулакский групповой водопровод», из 14 скважин, работающих на участке Косаман, удалось получать в сутки 19 тысяч кубометров воды и распределять на Аральский и Казалинский районы.

«Из подаваемого потребителям объема воды 7-8,2 тыс кубометров приходится на поселок Айтеке би, на город Казалы - 800 кубометров, на другие населенные пункты - 2 тыс кубометров питьевой воды. В данный период в связи с похолоданием в водохранилище №1 емкостью 14 тыс кубометров, построенном в поселке Айтеке би, сохранился запас в 3,6 тыс кубометров питьевой воды. Сейчас и в сельских населенных пунктах ситуация со снабжением питьевой водой стабилизируется», говорится в сообщении, распространенном пресс-службой акима района.

Пресс-служба также сообщила, что в связи с ростом потребления питьевой воды и понижением давления в водопроводе в домах микрорайона «Мелиоратор», на улицах Толе би, Т. Боркулакова, Даулеткерея, Саина, У. Туктыбаева вода не течет, поэтому туда питьевая вода доставляется автотранспортом.

Сейчас проводится ревизия смотровых колодцев на улицах, где давление воды снизилось, ведутся очистные работы, в результате вода населению доставляется. До сегодняшнего дня в водохранилище емкостью 21 тыс кубометров, расположенном в поселке Айтеке би, не сохранялся соответствующий объем питьевой воды.

Аким района Мурат Ергешбаев обратился к руководителям ответственной сферы с вопросом, почему с начала года для бесперебойного снабжения жителей питьевой водой в водном резервуаре не было собрано достаточного количества воды. М. Ергешбаев даже заявил, что «от имени руководителей отрасли просит прощения у общественности, сохраняющей спокойствие до сих пор, несмотря на нехватку воды».

Руководителям ответственных организаций поручено в целях недопущения в будущем таких ситуаций увеличить запасы воды в водохранилище на 21 тыс кубометров, постоянно следить за системой водоснабжения, продолжать работу по обеспечению стабильного снабжения жителей питьевой водой и строго контролировать выполнение данного поручения.

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