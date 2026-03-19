Костанаец застрелил бывшую супругу после ссоры и сдался полиции
Как пишет телеканал Almaty.tv, женщине было 37 лет. Причем после произошедшего он самостоятельно явился в полицейский участок с повинной. Охотничье ружье, из которого произведен выстрел, изъято. Известно, что ранее между супругами уже возникали конфликты: мужчину арестовывали на трое суток.
"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Предварительно установлено: женщина скончалась в результате огнестрельного ранения, полученного в ходе бытового конфликта. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.
Похожий инцидент ранее произошел в Актобе. Мужчина жестоко убил супругу и покончил с собой после преступления.