Костанаец застрелил бывшую супругу после ссоры и сдался полиции

В Костанае семейная ссора обернулась трагедией. 19 марта 2026 года в одном из новых жилых комплексов мужчина застрелил бывшую супругу, передает Zakon.kz.

Как пишет телеканал Almaty.tv, женщине было 37 лет. Причем после произошедшего он самостоятельно явился в полицейский участок с повинной. Охотничье ружье, из которого произведен выстрел, изъято. Известно, что ранее между супругами уже возникали конфликты: мужчину арестовывали на трое суток.

"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Предварительно установлено: женщина скончалась в результате огнестрельного ранения, полученного в ходе бытового конфликта. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Похожий инцидент ранее произошел в Актобе. Мужчина жестоко убил супругу и покончил с собой после преступления.