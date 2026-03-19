Раскрыты детали гибели младенца у порога больницы в Атырау

Трагическая гибель шестимесячного ребенка в Атырауской области стала поводом для специальной проверки. Об этом 19 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения региона, передает Zakon.kz.

Согласно официальным данным, инцидент начался 28 февраля 2026 года в поселке Тасшагыл Кызылкогинского района. Бригада скорой помощи выехала на вызов к ребенку из-за жалоб на одышку, высокую температуру и отказ от груди.

Маленького пациента экстренно госпитализировали в районную больницу, где врачи незамедлительно начали обследование и терапию. После проведения консилиума с участием профильных специалистов медики приняли решение о срочной перевозке младенца в областной центр для оказания специализированной помощи.

"Принимая решение о способе транспортировки, медицинский персонал исходил из реальных условий: с учетом ночного времени применение санитарной авиации было невозможно, в связи с чем был выбран наземный маршрут автомобилем скорой медицинской помощи. Дорога заняла около пяти часов – в сложившихся обстоятельствах это был наиболее оперативный из доступных вариантов. Транспортировку сопровождали врач анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра, в дороге ребенку проводилась оксигенотерапия". Управление здравоохранения Атырауской области

По данным врачей, 1 марта 2026 года в 05:15 ребенок поступил в приемное отделение областной детской больницы без признаков жизни. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, констатирована биологическая смерть.

"В настоящее время проводится медицинская экспертиза. Все случаи гибели детей до одного года в обязательном порядке подлежат судебно-медицинской экспертизе. Управление здравоохранения держит ситуацию на личном контроле и обеспечит полную прозрачность проверки", – говорится в сообщении управления.

Ранее родители младенца, доставленного из района с отитом и высокой температурой, обвинили врачей в затягивании диагностики и несвоевременном лечении. На данный момент уголовное дело по факту смерти ребенка не возбуждено. Обстоятельства трагедии выясняются.