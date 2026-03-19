#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Происшествия

Раскрыты детали гибели младенца у порога больницы в Атырау

Фото: unsplash
Трагическая гибель шестимесячного ребенка в Атырауской области стала поводом для специальной проверки. Об этом 19 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения региона, передает Zakon.kz.

Согласно официальным данным, инцидент начался 28 февраля 2026 года в поселке Тасшагыл Кызылкогинского района. Бригада скорой помощи выехала на вызов к ребенку из-за жалоб на одышку, высокую температуру и отказ от груди.

Маленького пациента экстренно госпитализировали в районную больницу, где врачи незамедлительно начали обследование и терапию. После проведения консилиума с участием профильных специалистов медики приняли решение о срочной перевозке младенца в областной центр для оказания специализированной помощи.

"Принимая решение о способе транспортировки, медицинский персонал исходил из реальных условий: с учетом ночного времени применение санитарной авиации было невозможно, в связи с чем был выбран наземный маршрут автомобилем скорой медицинской помощи. Дорога заняла около пяти часов – в сложившихся обстоятельствах это был наиболее оперативный из доступных вариантов. Транспортировку сопровождали врач анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра, в дороге ребенку проводилась оксигенотерапия".Управление здравоохранения Атырауской области

По данным врачей, 1 марта 2026 года в 05:15 ребенок поступил в приемное отделение областной детской больницы без признаков жизни. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, констатирована биологическая смерть.

"В настоящее время проводится медицинская экспертиза. Все случаи гибели детей до одного года в обязательном порядке подлежат судебно-медицинской экспертизе. Управление здравоохранения держит ситуацию на личном контроле и обеспечит полную прозрачность проверки", – говорится в сообщении управления.

Ранее родители младенца, доставленного из района с отитом и высокой температурой, обвинили врачей в затягивании диагностики и несвоевременном лечении. На данный момент уголовное дело по факту смерти ребенка не возбуждено. Обстоятельства трагедии выясняются.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: