Почему иностранцы едут учиться в бизнес-школу Назарбаев Университета

В 2010 году Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета установила стратегическое сотрудничество со Школой бизнеса Фукуа Университета Дьюк, США.

Хорошее образование - залог успешного будущего. Это устойчивый фундамент профессионализма, который придает уверенность в своих силах и открывает многие двери.

Сегодня, чтобы получить хорошее образование, не нужно выезжать за рубеж, напротив, иностранцы едут учиться в Казахстан.

Отечественные университеты с каждым годом улучшают свое положение в рейтинге лучших вузов мира. Сотрудничество с ведущими вузами мира, новейшие методики в области преподавания, оснащенная материально-техническая база, высокая академическая успеваемость студентов позволяют отнести Назарбаев Университет к ряду уникальных высших учебных заведений.

Академическая репутация, соотношение преподавательского состава к числу студентов, индекс цитируемости, репутация среди работодателей, доля иностранных студентов и преподавателей соответствует всем мировым требованиям.

Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета стремится стать признанной в Центральной Азии и за ее пределами благодаря качеству образования и исследовательских работ, международным связям и тесному сотрудничеству с деловыми сообществами.

В 2010 году Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета установила стратегическое сотрудничество со Школой бизнеса Фукуа Университета Дьюк, США. Это международно-признанная школа бизнеса, где профессорско-преподавательский состав и программа дневного обучения MBA заняла 1 место в рейтинге лучших бизнес-школ в 2014 году.

Программа МВА предназначена для выращивая будущих топ-менеджеров, она обеспечивает навыками, знаниями и мышлением, необходимыми для эффективного управления в глобальной бизнес-среде. Данная программа разработана в соответствие со стандартами лучших программ MBA, при этом была увеличена интенсивность обучения с целью соответствия скорости развития бизнес среды в Казахстане. Более подробно ознакомиться с программой FTMBA можно здесь.

"Бизнес-школа Назарбаев Университета – это один из лучших академических опытов для меня. Меня окружало потрясающее сообщество и очень классные профессора", - отмечает Жанерке, студентка из Монголии.

"У меня юридическое образование и опыт работы в Big4. Я понял, что знание финансов может повысить мою профессиональную ценность. В то же время узнал о старте Магистра наук по финансам в бизнес-школе Назарбаев Университета. Это молодой университет, но вероятно, лучший в Центральной Азии. Предлагаемая им программа точно соответствовала тому, что я хотел изучить в течение длительного времени. И я решил поступать. Уверен, что после окончания бизнес-школы, смогу достойно конкурировать на профессиональном рынке", - говорит Раджиб Дахал из Непала.

В 2016 году в Назарбаев Университете была принята Концепция по интернационализации. Она не ограничивается мобильностью студентов и профессорско-преподавательского состава, она охватывает такие области как академическая, исследовательская и инновационная деятельность, административное превосходство, международное сотрудничество, глобальные связи и конкурентоспособность, соответствующий учебный план и исследования, необходимые языковые навыки, отраслевая и региональная экспертиза, продвижение университета на международную образовательную и исследовательскую арены.

Интернационализация для студентов выражается в конкурентоспособности на мировом рынке труда, понимании международных вопросов и мировых проблем, способности взаимодействовать и сотрудничать в международной и межкультурной среде, владении иностранными языками, профессиональными навыками и новейшими технологиями в области своей специализации, имея знания и понимание о странах и регионах.

Преимущества обучения в бизнес-школе Назарбаев Университета:

- Срок обучения очной программы МВА всего 14 месяцев, а программа Executive MBA проходит без отрыва от работы. Обучение предполагает полное погружение в интенсивную программу. Студенты бизнес-школы получат редкую возможность обучаться у сильнейших преподавателей мира. Профессорско-преподавательский состав, это не только теоретики, но и практики, имеющие ученую степень PhD, большой стаж работы и осуществление научной и исследовательской деятельности по всему миру. Студенты имеют доступ к лучшим мировым бизнес пособиям, таким как Harvard Business Review – рассказал Ассоциированный Вице-декан школы Венкат Субраманян.

- Студенты программ МВА и ЕМВА смогут отправиться на две недели в Университет Дьюк в США. Университет, входящий в ТОП-10 по версии National University Rankings предлагает студентам бизнес-школы пройти два основных интенсивных курса обучения на выбор.

"Для студентов программы Магистр наук по финансам есть также возможность пройти двухнедельную международную резиденцию. Например, в этом году студенты ездили в Лондон, в CASS Business School, с которой Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета сотрудничает с 2017 года. Там они прошли двух-недельный курс обучения. Курс состоял из двух частей: commercial banking и investment banking, каждая из которых призвана закрепить необходимые знания в сфере банковского дела. В рамках программы студенты ознакомились с работой одной из крупнейших, старейших и значимых рынков ценных бумаг London Stock Exchange. Почувствовали, какого это работать в финансовом и деловом центре Лондона Canary Whars и прослушали лекции от ведущих специалистов, крупнейших банков Британии, таких как Bank of England, EBRD", – поделилась Асель Увалиева, Исполнительный директор школы.

Подробности программы Магистр наук по Финансам доступны по этой ссылке.

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