Полиция раскрыла дело: найденного на обочине ВОАД малыша не сбивала машина

Отец ребенка признался, что в нетрезвом состоянии покалечил сына.

Раскрылись новые подробности инцидента, который произошел с четырехлетним жителем Алматы Мухаммедом. Полиция искала водителя, который якобы сбил на ВОАД малыша, а затем оттащил его на обочину и оставил, не оказав никакой помощи. 1 августа стало известно, что травмы ребенку нанес его отец, который находился в нетрезвом состоянии, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента внутренних дел Алматы, для расследования преступления в ДВД города Алматы была создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники криминальной полиции города, а также отдела розыска Местной полицейской службы.

В ходе проведения комплекса оперативных и следственных мероприятий установлены истинные обстоятельства события, произошедшего с 4-летним Мухаммедом Аскароглы, который 16 июля в 10 часов 50 минут был обнаружен в бессознательном состоянии на углу улиц Брянской и Одесской.

Как сообщила пресс-секретарь ДВД Алматы, первоначально следствие шло по ложному следу, исходя из показаний девушки, представившейся очевидцем, которая сообщила о том, что мальчика сбила машина черного цвета. Позже выяснилось, что эти сведения были недостоверными.

Показания этого очевидца шли вразрез результатам оперативных и специальных мероприятий, а также данным городской системе видеомониторинга. Таким образом, установлено, что ребенка не сбивала машина: травма Мухаммеда не соответствует дорожно-транспортному происшествию.

Следствием параллельно отрабатывались другие возможные версии происшествия. Были изучены показания других очевидцев, а также иная доказательная база. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала, как отец Мухаммеда ведет его за руку вдоль проезжей части. И, как оказалось, спустя несколько минут мужчина завел мальчика в безлюдное место и, разгневавшись из-за поведения сына, ударил его камнем по виску.

«Чтобы провести тщательный осмотр места происшествия, мы скосили траву и нашли орудие преступления – тот самый камень, а также признаки присутствия на этом месте взрослого человека», - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы Салтанат Азирбек.

Кроме того, в полиции отметили, что изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время Мурат Аскар-оглы признался в совершении данного преступления и уточнил, что на тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения.

«С утра выпил, сын был со мной, он был сильно беспокойным. Я взял камень и ударил его прямо по виску, он упал, а я испугался, сел в автобус, доехал до работы, там же умылся. Я прошу прощения у всех казахстанцев, у сотрудников полиции, у депутата, который нам помогал. Я готов понести наказание и не заслуживаю пощады», - заявил отец Мухамеда, Мурат.

Ход расследования постоянно находился на контроле прокуратуры города.

В ведомстве отметили, что оценка действий каждого участника события, в том числе и девушки-очевидца, которая повела следствие по ложному следу, будет дана в соответствии с требованием закона. За дачу ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность.

Благодаря профессионализму сотрудников полиции действительные обстоятельства преступления раскрыты, подозреваемый задержан. Досудебное расследование проводится по ст. 106 УК РК.

Напомним, 16 июля стало известно, что мальчика с разбитым черепом нашли на обочине ВОАД в Алматы. 23 июля мальчик пришел в сознание, начал дышать самостоятельно. 25 июля врачи рассказали, что ему предстоит в течение полугода перенести еще одну операцию.

При этом отец ребенка в разговорах с журналистами рассказывал подробности о его состоянии. О водителе, который якобы совершил наезд, мужчина заявил следующее:

"Мне этот человек сейчас не интересен. Главное, чтобы мой сын жил. Его поимкой занимаются полицейские. Следователи задавали неприятные вопросы, выпивают родители или нет. Я понимаю, это их работа, но все равно такой момент, неприятно. Неужели по нам не видно, что мы люди благополучные", — добавил он.

Когда малыш лежал в коме, его отец заявлял, что он был на работе, а об инциденте узнал от коллеги.

"В тот момент я не знал, что это мой сын. Мне начали звонить из дома и говорить, что не могут найти сына. Потом я посмотрел видео, а там мой ребенок. Я потерял сознание, он был такой весь перебитый, синий", — рассказал он.

Тем временем мать требовала найти виновного.

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