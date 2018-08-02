4,5 млн тенге за задержку поездов заплатили пассажирам

На сегодняшний момент к нам обратилось около 1400 пассажиров, мы возместили более 4,5 млн тенге. Люди продолжают обращаться – Султанов.

Более 4,5 млн тенге в качестве компенсации заплатило АО «Пассажирские перевозки» за задержку 19-ти пассажирских поездов. Об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный директор акционерного общества Арман Султанов, передает корреспондент Zakon.kz.

На данным момент компенсации получили 1400 человек, и заявления продолжают поступать. В общей сложности заложниками ситуации стали более 3 000 пассажиров.

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«Вследствие схода грузовых вагонов в Жамбылской области 31 июля было введено ограничение движения: нарушен график движения 19 пассажирских поездов. На сегодняшний день благодаря оперативной работе из 19 поездов опаздывает всего лишь пять. Думаю, что до завтра эти поезда мы также введём в график, они будут двигаться по маршруту в установленное время. Что касается компенсации, на сегодняшний момент к нам обратилось около 1400 пассажиров, мы возместили более 4,5 млн тенге. Люди продолжают обращаться», – отметил Арман Султанов.

По правилам «КТЖ» пассажиры, в случае задержки поезда, могут рассчитывать на компенсацию в размере 3% от стоимости билета за каждый час простоя, но в сумме не превышающую стоимость билета. Однако в том случае, если из-за за задержки поезда они опоздали на самолёт, какую-то дополнительную выплату они не получат. Это, по словам Султанова, не предусмотрено правилами.

«Конечно, из-за задержек поездов происходит много следствий, кто-то куда-то опоздал, кто-то не уехал в отпуск. Но как мы можем это возместить? Случился форс-мажор. Это проблема пассажиров», – добавил он.

1 августа 2018 года в АО «Пассажирские перевозки» сообщили об изменениях в графиках движения 19 поездов после схода грузового поезда. Представители «КТЖ» отметили, что пассажирам задержанных поездов выплатят компенсацию.

31 июля 2018 года в 8.05 при следовании грузового поезда №2009 на участке Мойынты – Шыганак перегона Кашкентениз – Жастар произошёл сход грузовых вагонов с рудой и лесом.

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Предварительная причина аварии: излом боковой рамы вагона №28 собственника ТОО «Исткомтранс». В результате аварии задержали пассажирские поезда, в том числе поезд сообщением Астана – Сарыагаш.

Татьяна Ковалева, Астана

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