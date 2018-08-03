Отец избитого на ВОАД ребенка, возможно, состоит на учете

Мурат Аскароглы, по некоторым данным, состоит на учете в центре психического здоровья.

Подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью своему сыну Мурат Аскароглы проведёт в СИЗО два месяца. Причём сам он настаивал на подписке о невыезде. По некоторым данным, отец пятилетнего Мухаммеда состоит на учёте в центре психического здоровья, передает телеканал КТК.

Маленький Мухаммед по-прежнему в больнице. Он уже начал самостоятельно дышать и узнаёт родных, но рассказать о том, что с ним произошло, пока не может. Врачи говорят, угрозы для жизни ребенка нет. Неделю назад он вышел из комы. Через полгода предстоит вторая сложная операция.

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Рядом с малышом находится мама. Другие родственники, кажется, полностью переключились на отца Мухаммеда. Они не хотят верить в то, что он избил камнем собственного сына. Даже несмотря на то, что есть признание.

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Салтанат Азирбек, официальный представитель ДВД Алматы: "Показания отца на первоначальных этапах вызывали подозрения, поскольку он очень часто путался. Особенно, когда называл временной интервал. В его показаниях фигурировали такие сведения, что он не видел, как увязался за ним ребенок, когда он уходил на работу".

По некоторым данным, отец Мухаммеда состоит на учёте в центре психического здоровья. Его адвокат настаивает на судебно-психиатрической экспертизе.

Трагедия произошла 16 июля. Мурат уверял, что его сына сбила машина. Водитель бросил мальчика умирать под деревом. Окровавленного Мухаммеда нашла женщина, живущая неподалёку. Она уложила его на ковёр и вызвала скорую помощь. По данным полиции, две недели отец ребёнка лгал. Но родственники так не считают.

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Нигар Мурадова: "Вы представьте, вот сами рассудите логически. Если он это сделал, как он мог спокойно две недели ходить, вот скажите. Он бегает к ребенку в реанимацию, там сколько сторожит, он здесь ходит. Эту какую надо иметь психику, чтобы сказать, чтобы… Это не он!"

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