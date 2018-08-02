Заплакал в зале суда. Арестован подозреваемый в избиении своего сына алматинец

Мужчина попросил прощения.

В Специализированном межрайонном следственном суде Алматы рассмотрено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей Мурата Аскароглы, подозреваемого в избиении своего 4-летнего сына, передает корреспондент Zakon.kz из зала суда.

Следователь ДВД города Алматы Болатов ходатайствовал о взятии подозреваемого по ст.106 ч.2 п.1 УК РК Мурата Аскароглы под стражу сроком на 2 месяца.

В суде подозреваемый заплакал и попросил прощения. Его адвокат просил отпустить мужчину под подписку о невыезде.

Судья Жарылгасова удовлетворила ходатайство обвинения и постановила взять под стражу Мурата Аскароглы на 2 месяца. Срок исчисляется с 1 августа.

16 июля стало известно, что мальчика с разбитым черепом нашли на обочине ВОАД в Алматы. 23 июля Мухаммед Аскароглы пришел в сознание и начал дышать самостоятельно. 25 июля врачи рассказали, что ему предстоит в течение полугода перенести еще одну операцию. 2 августа медики сообщили, что мальчику будут делать пластику черепа.

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Изначально была версия, что ребенка сбила машина. Полиция искала очевидцев. Однако в ходе следственных мероприятий было установлено, что ребенок пострадал от рук собственного отца. Родные задержанного не верят, что он мог такое совершить.

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