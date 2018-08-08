Разбои в Кордае: в село направили дополнительные силы полиции

Начальник ДВД призвал местных жителей сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Начальник ДВД Жамбылской области полковник полиции Арман Оразалиев встретился с жителями села Кордай и рассказал о предпринимаемых полицией мерах по поимке преступников, совершивших разбойные нападения на дома сельчан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Оразалиев прибыл в Кордай сразу же после серии разбойных нападений и лично руководил ходом расследования. Во время поездки он встретился с жителями районного центра. На встрече также присутствовали прокурор области Иманов, руководитель областного управления внутренней политики Курмангали, аким Кордайского района Байтоле, руководители РОВД и районной прокуратуры, представители совета аксакалов и общественного совета.

Читайте также: В Сети появились сообщения о разбойниках в Кордае, избивающих стариков и детей

"Прокурор Жамбылской области Иманов отметил, что по сравнению с прошлым годом в целом по области уровень преступности значительно снизился, в Кордайском районе снижение составило 35%. Также он отметил, что ситуация находится на особом контроле, а сотрудниками полиции предпринимаются все необходимые меры для ареста преступников", - сообщили в полиции.

Начальник ДВД Арман Оразалиев сообщил о том, что из областного ДВД командированы наиболее опытные сотрудники для расследования дел совместно с местными полицейскими, служители правопорядка также проводят патрулирование в ночное и дневное время. Для обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности в село Кордай было направлено 70 сотрудников различных подразделений ДВД, в том числе конные полицейские, 15 служебных автомашин и 10 служебно-розыскных собак.

В период с 4 по 6 августа в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия в селе Кордай было выявлено 210 административных нарушений. По линии дорожной безопасности составлено 160 протоколов. Водворено на штрафстоянку 27 машин, за нахождение за рулем в состоянии опьянения задержаны 7 водителей.

В органы внутренних дел доставлены 274 человека, 115 из них дактилоскопированы, на фото-видео учет поставлены 87 человек. За незаконную перевозку скота задержаны 4 автомашины, в которых находились 33 головы скота, в том числе 20 овец и 13 голов КРС.

Принимаются все необходимые меры по предотвращению и недопущению роста преступности.

Читайте также: Полиция прокомментировала информацию о разбойниках, орудующих в Кордае

"Аким района Байтоле заявил, что выделены средства на материально-техническое обеспечение местной полицейской службы, на которые будут закуплены 18 видеофиксаторов, 35 планшетов, 19 компьютеров и 35 термопринтеров, предусмотрены средства на содержание 19 общественных помощников участковых инспекторов полиции. В ходе диалога местные жители высказали просьбу увеличить штат участковых инспекторов, обеспечить полицейский транспорт ГСМ. Что касается создания общественных дружин, то этот вопрос регламентируется соответствующими законами РК", - отметили в ДВД.

По итогам встречи прокурору района и начальнику РОВД даны поручения проработать совместно с акимом района вопрос организации общественных дружин, проверить законность регистрации вызовов МПС, увеличить объем выделяемых горюче-смазочных материалов для автомашин МПС.

Читайте также: Серия ограблений в Кордае: скончался пенсионер

Начальник ДВД призвал местных жителей сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем правоохранительных органов, преступники обязательно будут пойманы и понесут заслуженное наказание.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!