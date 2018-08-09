По факту ножей, воткнутых в клумбы в Караганде, задержана 68-летняя женщина

В ходе опроса женщина пояснила, что в течении 3-х месяцев у нее болят ноги и она решила лечить свою болезнь путем нетрадиционной медицины.

По резонансной информации в СМИ об обнаружении ножей воткнутых в клумбы г.Караганды установлена и задержана 68-илетняя жительница города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

В период с 21 июля по 1 августа 2018 года в дежурные части органов внутренних дел города поступило три сообщения о том, что в клумбах обнаружены различное количество ножей. Для выяснения обстоятельства появления ножей, руководством ДВД области были созданы три рабочие группы из числа личного состава участковых инспекторов полиции, ювенальной полиции и оперуполномоченных криминальной полиции. Сотрудниками проводился опрос жителей района ближайших домов. Изучены все видеоматериалы с камер наблюдения близлежащих территорий.

При изучении видеоматериалов с камер видеонаблюдения сотрудниками полиции установлена женщина пожилого возраста, которая втыкала вышеперечисленные ножи в клумбы, вытаскивая из пакета носимые с собой. Для установления местонахождения данной женщины был ориентирован весь личный состав ОВД города. В ходе патрулирования сотрудниками полка дорожно-патрульной полиции задержана 68-илетняя жительница города. В ходе опроса женщина пояснила, что в течении 3-х месяцев у нее болят ноги и она решила лечить свою болезнь путем нетрадиционной медицины. В одном из журналов она прочитала, что можно лечить с помощью неиспользованных ножей, а именно втыкая их в землю под открытым небом. Для проведения такого лечения, она приобретала ножи в различных торговых точках.

В отношении женщины сотрудниками составлен административный протокол по статье 434 часть 1 КоАП РК «Мелкое хулиганство».

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