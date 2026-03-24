Нападение на патрульного полицейского в Усть-Каменогорске: подозреваемых задержали

В Усть-Каменогорске задержали двоих мужчин, напавших на патрульного полицейского. По данным полиции, они набросились на инспектора, когда он прибыл на помощь подростку, сообщает Zakon.kz.

Все произошло 22 марта 2026 года в Усть-Каменогорске на улице Сагадата Нурмагамбетова. К сотруднику патрульной полиции за помощью обратился подросток, который пожаловался на агрессивное поведение двух незнакомцев.

Когда полицейский пришел на место инцидента, двое нетрезвых горожан напали на него. После этого злоумышленники скрылись, но вскоре обоих задержали. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.

"Управлением полиции города Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по факту применения насилия, опасного для жизни представителя власти, в связи с исполнением им служебных обязанностей, совершенного группой лиц", – рассказали в пресс-службе ДП ВКО.

За такие преступления предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок от трех до семи лет.

