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"ВКонтакте" пообещала реформу приватности

Кроме того, скоро в соцсети уберут отображение списка людей, репостящих записи, сохранив эту функцию только для их авторов.

Фото : robinbob.in13 августа 2018, 17:20

«ВКонтакте» объявила о подготовке реформы приватности соцсети. Пользователи получат возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив открытым его только для друзей. Об этом сообщил управляющий директора «ВКонтакте» Андрей Рогозов, передает tvrain.ru.

Он назвал эти изменения «самой важной реформой приватности за последние несколько лет». Кроме того, в течение ближайших двух недель в соцсети уберут отображение списка людей, репостящих записи, сохранив эту функцию только для их авторов.

«Статистика показывает, что с течением времени ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в Интернете ухудшается. Пользователи ВКонтакте всё чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», — отметил Рогозов.


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