Казахстанец, спасший 48 человек в России, приглашен на программу к Андрею Малахову

Тренер по борьбе из Семея станет гостем популярного ток-шоу на российском телевидении после своего подвига.

Известный российский телеведущий Андрей Малахов пригласил в свою программу жителя Семея Ержана Амарханова, спасшего из горящего автобуса 48 пассажиров, сообщает Sputnik Казахстан.

На запись российской телепрограммы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым тренер по борьбе отправится на этой неделе. Все расходы на транспорт и размещение руководство телеканала взяло на себя.

"Мне позвонили из редакции программы Андрея Малахова и пригласили на эфир. Я дал свое согласие, поеду на программу на этой неделе", — сообщил в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан Ержан Амарханов.

Инцидент с горящим автобусом произошел в ночь с четвертого на пятое августа. Автобус рейсом Семей — Новосибирск выехал с 50 пассажирами в салоне. Ближе к трем часам ночи на территории России недалеко от села Алейск 37-летний казахстанец первым почувствовал жар со стороны двигателя автобуса.

Мужчина незамедлительно обратился к водителю транспорта и стал будить всех пассажиров. Выбил дверь и стекла транспорта и стал выносить людей. За считанные минуты салон автобуса наполнился дымом и сгорел дотла. Благодаря решительным действиям семейчанина все пассажиры остались живы.

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Людей доставили в Барнаул, затем довезли до Новосибирска. Несколько дней Амарханов пробыл в городе, где ему помогли восстановить документы для возвращения на родину.

Деньги на покупку автомобиля, ради которого Амарханов выехал в Россию, сгорели в автобусе. Руководство российской автостанции пообещало перевести часть суммы до 15 августа.

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