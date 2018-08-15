Жизнь казахстанца круто изменилась после спасения 48 человек в России

Ержану Амарханову в качестве компенсации сгоревших денег вручили один миллион тенге.

Один миллион тенге вручили предприниматели Семея детскому тренеру по борьбе Ержану Амарханову, спасшему из горящего автобуса в России 48 пассажиров, пишет Sputnik

Как проинформировал руководитель отдела внутренней политики акимата Семея Нуржан Есенжолов, глава города провел в честь героя прием.

Во время встречи акима Семея Ермака Салимова Ержану Амарханову в качестве компенсации сгоревших денег вручили один миллион тенге (более 2 700 долларов). Также договорились о проведении спецпроверки транспортной прокуратурой автобусов, обслуживаемых городской автостанцией.

Кроме этого, администрация города намерена помочь местному герою — планируют соорудить специальный пляж для тренировки детей, а также посодействовать Амарханову в официальном трудоустройстве.

"Мы подняли вопрос жилья Ержана. Сейчас он с семьей проживает в квартире своей тещи. Будем рассматривать вопрос обеспечения его жильем. Областной департамент по ЧС прорабатывает возможность вручения медали нашему герою", — сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан Нуржан Есенжолов.

Пожар в автобусе рейса "Семей — Новосибирск" произошел ночью пятого августа. Ержан Амарханов первым обнаружил, что автобус загорелся, разбудил спящих пассажиров и помог им эвакуироваться.

Несколько дней казахстанец пробыл в России. Во время инцидента у детского тренера по борьбе сгорели все документы и 270 тысяч рублей (около 1,5 миллиона тенге, или около четырех тысяч долларов), которые он вез для покупки авто. Часть сгоревших денег пообещал возместить руководитель российского автовокзала. Также местные власти помогли казахстанцу оформить документы, чтобы вернуться домой.

В интервью корреспонденту Sputnik Казахстан семейский герой рассказал, что свой поступок не считает сверхъестественным. Так, по словам Амарханова, должен поступить каждый мужчина.

Вспоминая происшествие, семейчанин отметил, что спортивная подготовка помогла быстро среагировать и спасти всех пассажиров. В результате "спасательной операции" Амарханов получил вывих плеча и травму ноги. Вернувшись домой, отец четверых детей занялся восстановлением документов и возобновил тренировки детей.

Невероятная история спасения пассажиров автобуса заинтересовала редакцию программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, куда Амарханова пригласили в качестве гостя.

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