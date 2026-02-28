По 4 миллиона выплатили семьям погибших при взрыве в кафе в Щучинске

Шесть семей погибших при взрыве в одном из кафе Щучинска получили по 4 миллиона тенге в качестве компенсации, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в акимате Акмолинской области. Аким региона Марах Ахметжанов обсудил ситуацию с членами оперштаба, созданного после трагедии.

"Безопасность граждан должна оставаться безусловным приоритетом. По данному направлению будут приняты дополнительные организационные и профилактические меры. Мы обеспечим всемерную поддержку семьям пострадавших", – подчеркнул Ахметжанов.

Аким области поручил обеспечить всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших, организовать своевременное оказание медицинской помощи и круглосуточное дежурство бригад скорой помощи, а также провести объективное расследование причин происшествия с привлечением виновных к ответственности и усилить контроль за соблюдением требований безопасности.

По данным акимата, 6 семей погибших уже получили единовременные выплаты в размере 2 млн тенге. Еще по 2 млн тенге семьям погибших выплатил собственник кафе. Пяти семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, будут погашены кредиты за счет спонсорских средств. Также назначены социальные выплаты в соответствии с законодательством.

Ночью 26 февраля в городе Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Силы и средства ДЧС Акмолинской области прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Аким Бурабайского района Арай Садыков напомнил, что в результате пострадали 28 человек.