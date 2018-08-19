Алматинцев удивили странные огни в ночном небе

Среди горожан разгорелась дискуссия о природе явления.

Ночное небо южной столицы украсилось странной россыпью огней, сообщает zakon.kz.

Фото и видео огоньков сразу же появились в соцсетях.

Пользователи Instagram-паблика Kris_p_almaty высказали сразу несколько мнений. Предположения включали в себя как Млечный Путь, так и начало китайской экспансии. Впрочем были и более оригинальные предположения:

"Вчера Погранцы балдели"

"Инопланетяне прилетели за бешпармаком и кумысом"

"Неудачный пуск с Байконура"

"Это Акимат жуть нагоняет на нас"

"Малдера и Скалли вызывайте. Истина где-то там..."

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