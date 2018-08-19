Алматинцев удивили странные огни в ночном небе
Среди горожан разгорелась дискуссия о природе явления.
Фото : YouTube19 августа 2018, 13:46
Ночное небо южной столицы украсилось странной россыпью огней, сообщает zakon.kz.
Фото и видео огоньков сразу же появились в соцсетях.
Пользователи Instagram-паблика Kris_p_almaty высказали сразу несколько мнений. Предположения включали в себя как Млечный Путь, так и начало китайской экспансии. Впрочем были и более оригинальные предположения:
"Вчера Погранцы балдели"
"Инопланетяне прилетели за бешпармаком и кумысом"
"Неудачный пуск с Байконура"
"Это Акимат жуть нагоняет на нас"
"Малдера и Скалли вызывайте. Истина где-то там..."
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