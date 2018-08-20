Назначен аким Усть-Каменогорска

Им стал Жаксылык Омар.

Акимом Усть-Каменогорска назначен Жаксылык Омар, сообщает Zakon.kz.

Сегодня глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов представил активу города Усть-Каменогорск нового акима.

Ранее он занимал должность заместителя акима Алматинской области.

Жаксылык Омар родился 28 сентября 1980 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алматинский государственный университет имени Абая (2001)

· Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет (2010)

· Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева (2018).

Магистр экономических наук

Трудовой стаж:

· Ведущий, главный специалист Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (2001-2005);

· Специалист Министерства финансов Республики Казахстан (2005-2007);

· Заместитель директора дирекции информационных и аналитических программ АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» и Главный менеджер АО «Национальный информационный холдинг «Арна медиа» (2007-2009);

· Помощник акима Восточно-Казахстанской области (2009-2010);

· Заместитель начальника, Начальник управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2010-2011);

· Начальник управления культуры Восточно-Казахстанской области (2011-2013);

· Заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2013-2016);

· Заместитель акима Алматинской области (с 11.2016)

16 августа стало известно, что Куат Тумабаев ушел с поста акима Усть-Каменогорска. 13 августа аким ВКО Даниал Ахметов рекомендовал молодому Тумабаеву покинуть пост по собственному желанию, не имея морального права работать на этой государственной должности.

Куат Тумабаев проходил по делу о ДТП со смертельным исходом. 15 апреля замакима Риддера Бауржан Курманбаев за рулем BMW X5 сбил 19-летнего парня в момент ДТП в салоне автомобиля вместе с Курманбаевым находился Тумабаев. История получила широкий негативный резонанс в обществе.

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