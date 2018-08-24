Путин восхитился казахстанским берегом Каспия

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил акимам страны сделать так, чтобы у казахстанской молодёжи появилась возможность путешествовать по стране.

В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Атырауской области президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу местных байкеров провести мотопробег по маршруту Великого Шёлкового пути и поручил акимам страны сделать так, чтобы у казахстанской молодёжи появилась возможность путешествовать по стране. Президент пришел к выводу, что в Казахстане отдыхать лучше, чем где-то еще, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

"Я объездил почти все страны мира, 250 раз встретился с руководителями государств и стран. Они меняются, а я-то остаюсь, поэтому их так много получается. Пришёл к выводу, что у нас лучше, чем где-то отдыхать. Мне отдыхать приходится очень мало, хотя у меня предусмотрено много дней, но везде побывал. Актау вот рядом, там вот южнее Актау какие берега! Россия на том же берегу. Путин говорит: "Я не видел такой чистой воды здесь", - отметил Нурсултан Назарбаев.

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В ходе визита в Атыраускую область президент Казахстана посетил ряд промышленных объектов, посетил Дом студентов, а также провел совещание, где высказался о работе казахстанских полицейских и чиновников.

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Сегодня, 24 августа, Назарбаев прибыл в Туркменистан.

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