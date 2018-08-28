Алексей Луценко: "Астана" очень популярна в Европе

Если попадете на какую-нибудь гонку в Старом Свете, сами убедитесь, насколько мы популярны - велогонщик.

Двукратный чемпион Азиатских игр-2018 велогонщик "Астаны" Алексей Луценко в интервью пресс-службе Президентского клуба "Астана" рассказал о своем выступлении в Индонезии, отношениях с Александром Винокуровым и другом, передает Zakon.kz.

- Алексей, первое золото в Индонезии вы завоевали в групповой гонке на 150 км. Причем победителя определил только фотофиниш. Каковы слагаемые этого успеха?

- Сначала мы заработали достаточное количество баллов, чтобы выставить на групповую гонку полную команду в составе четырех спортсменов. В этом было наше преимущество. Если помните, четыре года назад в Инчхоне нашу команду в групповой гонке представляли только два человека. Вчетвером мы с самого начала контролировали гонку. На финишном створе я обошел гонщика из Японии, что называется, на классе и опыте. Я уже много лет езжу в профессионалах, знаю в какой момент нужно начать спринт. Впрочем, в групповой гонке без везения не обойтись. Наверное, мне повезло разобраться с соперниками, несмотря на их численное преимущество. Ведь в одном из решающих моментов нас было пятеро, причем двое из Японии, и двое ребят из Таиланда.

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- Вы были уверены, что первым пересекли финишную черту?

- Если смотреть на финиш спереди, там непонятно было, а если сбоку то, наверняка, было видно, что я первым пересек финишную черту. Я знал, что обогнал, как минимум, на полколеса, поэтому и вскинул руки вверх в знак победы. Для большинства зрителей же было непонятно, кто завоевал золото. Но через пару минут после просмотра судьями фотофиниша на табло высветилась моя фамилия.

- Что скажете о роли каждого гонщика нашей команды в групповой гонке?

– Велоспорт, в первую очередь, командный вид спорта. Без ребят очень тяжело было бы достичь такого результата. Руководители нашей команды подобрали правильный состав. Жандос Бижигитов, Даниил Фоминых и Евгений Гидич сыграли большую роль в этой победе. Ребята контролировали всю гонку, они всегда находились впереди, сделали свою работу на отлично. Для меня осталась только гора, 14 км, и я отблагодарил их своей победой. Мы грамотно распределили силы на всю гонку, наша тактика сработала.

- В гонке с раздельным стартом вы являлись фаворитом. Что-то беспокоило вас перед стартом?

– Да я переживал, немного нервничал, а фаворитом был из-за победы четырехлетней давности в Инчхоне (Азиатские игры-2014). Волновало то, что индивидуальная гонка состоялась на следующий день после групповой, по ходу которой я отдал много сил. Максимум времени я уделил восстановлению. Ну и очень хорошо настроился, и в итоге получилось завоевать вторую золотую медаль. Хотя гонка была непростой. Половина дистанции проходила на равнинной местности, а вторая половина - в гору.

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- В большинстве своих интервью вы не забываете поблагодарить Александра Винокурова. Какое влияние оказал на вас знаменитый казахстанский спортсмен?

– Мы с Винокуровым из одного Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Только Александр из села Бишкуль, а я из села Большая Малышка. Там и начиналась моя карьера. Помню, на велобазах повсюду висели плакаты со снимками Александра Винокурова. Все молодые гонщики равнялись на нашего чемпиона, и у всех была цель – попасть в команду "Астана". Перед Азиатскими играми мы с Александром часто созванивались, переписывались. Накануне групповой гонки получил от него сообщение со словами напутствия. Спасибо тренерскому штабу "Астаны" за удобный график моих выступлений в преддверии Азиатских игр. Это позволило мне подойти к Азиаде в наилучшей форме.

- Известно, что вами интересуются европейские команды.

- Когда у гонщика есть результаты, то, естественно, он получает предложения из разных команд. Но я, не задумываясь, подписал контракт с "Астаной" до 2020 года. В "Астане" я уже шесть лет и мне комфортно в нашей команде. Я очень доволен, что буду еще выступать за родную "Астану".

- Велокоманда "Астана" входит в состав Президентского клуба. Следите ли вы за результатами других спортсменов из Президентского клуба "Астана"?

- Всегда. Благо социальные сети позволяют быть в курсе всех последних новостей. Нравится баскетбол, хоккейный клуб "Барыс". Но я не фанат других видов спорта. Что касается нашей велокоманды, то она на слуху в Европе. У "Астаны" много болельщиков из разных стран. Если попадете на какую-нибудь гонку в Старом Свете, сами убедитесь, насколько мы популярны.

- Как отпраздновали победы на Азиатских играх?

- Первую медаль не праздновал вообще. Ну а после разделки и церемонии награждения я буквально через полтора часа отправился в отель-аэропорт. Отпраздновал успех уже дома в семейном кругу – с шариками и тортиками.

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