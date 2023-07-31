Велогонщик "Астаны" Алексей Луценко выиграл гонку в Испании

Казахстанский велогонщик, лидер "Астаны" первым пришел к финишу в рамках однодневной гонки Circuito de Getxo в Испании, сообщает Zakon.kz.

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30 июля в Испании прошла однодневная велогонка Circuito de Getxo. Казахстанский гонщик Алексей Луценко первым финишировал в заезде, обогнав главного соперника на 24 секунды.





Расстояние в 193,3 километра от Бильбао до Гечо Луценко Луценко преодолел за 4 часа 19 минут и 10 секунд. Вторым к финишу пришел Тони Галлопен (Франция, Lidl-Trek), третьим стал Симоне Веласко (Италия, "Астана").

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