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Назарбаев спел советскую песню о тревожной молодости

Мероприятие прошло в парке культуры и отдыха.

Фото : akorda.kz7 сентября 2018, 16:45

Президент исполнил с ансамблем композицию "Песня о тревожной молодости" во время посещения парка культуры и отдыха в Темиртау, передает zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев спел популярную советскую песню. Она была написана в 1958 году композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Львом Ошаниным для кинофильма Фёдора Филиппова «По ту сторону».

Кроме того, он посетил театрализованное представление, повествующее об истории города в 50-60-е годы прошлого века и ознакомился с результатами работ по реконструкции городского парка культуры и отдыха Темиртау. Помимо этого Назарбаев встретился с бывшими коллегами по комбинату.

6 сентября президент прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область.


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